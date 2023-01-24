Подмосковье 24 января 2023, 11:50 Завод металлоконструкций создаст свыше 90 рабочих мест в Солнечногорске

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Завод металлоконструкций «Апполо» заработает в Солнечногорске к концу 2023 года. На нем смогут трудоустроиться более 90 человек. Об этом сообщили в Минжилполитики Подмосковья.

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Производство запустят на территории индустриального парка «Есипово». На нем будут выпускать колонны, балки, связи, прогоны и другие конструкции. В планах обустроить цех с необходимым оборудованием, а также бытовые и административные помещения. Застройщик планирует производить тысячу тонн металлоконструкций в месяц.

В проект инвестируют 500 миллионов рублей.

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