Подмосковье 29 ноября 2022, 11:26 Завод металлоконструкций создаст около 80 рабочих мест в Солнечногорске

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Завод металлоконструкций откроется в Солнечногорске в индустриальном парке «Есипово». Инвестор вложит в проект более 500 миллионов рублей, на производстве смогут трудоустроиться 80 человек. Об этом сообщила зампред правительства региона — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

«На новом производстве будет создано около 80 рабочих мест для жителей Подмосковья. Запустить новый завод инвестор планирует уже к концу 2023 года», — рассказала она.

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«Апполо» будет принимать на работу сварщиков, операторов станков и сборщиков. Компания работает на рынке с 2009 года, имея головной завод в Самаре. Там производят металлоконструкции для строительства — каркасы зданий, балки и колонны. Директор по развитию Радик Сахапов рассказал, что предприятие планирует стать одним из лучших в России в своей сфере. Он добавил, что многие процессы на производстве оцифрованы и максимально прозрачны.

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«Например, у наших заказчиков есть личный кабинет, в котором они могут видеть онлайн все, что происходит с их заказами — графики производства, этапы сборки, даты отгрузки. Это большой плюс, поскольку у клиентов часто бывают опасения, что заказ не будет выполнен в срок», — сообщил он.

На новом предприятии в Солнечногорске будут придерживаться бережливого производства и использовать современное оборудование.

Генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин отметил, что сейчас предприятие в Самаре выпускает до 1,5 тысячи тонн продукции в месяц. Расширение производства позволит увеличить это число до трех тысяч.

«Чтобы решить возможную проблему с кадрами, компания планирует запустить на новом предприятии обучающие курсы для строителей, а также брать на практику студентов и трудоустраивать молодых специалистов по принципу наставничества, чтобы молодые люди перенимали опыт у старших сотрудников», — добавил он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появится крупнейший в Восточной Европе завод бутилированной воды. Напитки «Святой источник» будут продавать в России и экспортировать.

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