Подмосковье 09 декабря 2022, 14:07 Завод металлоконструкций создаст 88 рабочих мест в Солнечногорске

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Завод металлоконструкций «Апполо» появится в Солнечногорске. Будущий облик здания одобрили в Мособлархитектуре. На предприятии могут трудоустроиться 88 человек.

Завод построят в индустриальном парке «Есипово» до конца 2023 года. По словам глава Мособлархитектуры Владислава Гордиенко, на предприятии будут производить каркасы зданий, лаки, колонны и другое. Мощность составит около тысячи тонн металлоконструкций в год. Проект разрабатывали по инвестиционному соглашению с Корпорацией развития области.

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Здание завода будет иметь прямоугольную форму и будет состоять из трех блоков. Фасад, обращенный к дороге, будет выделяться консолью конференц-зала, которая будет выступать над входом.

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Поверхности отделки будут глянцевыми, а остекление — сплошным. Такие решения подчеркнет подсветка. Цветами оформления здания станут графитово-серый, красный и черный. Производственный корпус облицуют рифлеными панелями, а декоративными элементами послужат ярко-красные пожарные лестницы.

Крыша завода будет открыта для отдыха сотрудников проведения мероприятий.

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