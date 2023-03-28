Подмосковье 28 марта 2023, 13:57 Завод металлоконструкций построят в Солнечногорске к концу года

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Завод металлоконструкций построят в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске к концу 2023 года. Компания «Аполло» уже завершила работы по монтажу металлоконструкций и стеновых ограждений основного производственного корпуса.

Сейчас на стройплощадке идет подготовка к монтажу административно-бытовых корпусов, устройству пола и кровли.

Всего завод будет состоять из трех блоков. Первый блок — производственный цех площадью 8200 квадратных метров, оснащенный оборудованием для изготовления металлоконструкций. Второй и третий блок будут предназначены для административно-бытовых помещений с кабинетами проектировщиков и конференц-залом.

«Завод специализируется на изготовлении строительных металлоконструкций: колонн, балок, ферм, связей, прогонов и так далее. Застройщик планирует производить тысячу тонн металлоконструкций ежемесячно. Также благодаря реализации проекта будет создано 88 рабочих мест для жителей», — отметил заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Проект реализуют при содействии Корпорации развития Московской области, объем инвестиций составит более 500 миллионов рублей.

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