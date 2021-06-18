Завод Mercedes в Подмосковье признали одним из самых эффективных в мире

В Московской области нужны мигранты, но регион старается максимально привлечь на рабочие места местных жителей. Сейчас на различных предприятиях работают «очень классные кадры». Примером служит завод Mercedes в Солнечногорском районе, который считается одним из самых эффективных предприятий компании в мире.

Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил в программе «Специальный гость» канала RTVI. Он подчеркнул, что сейчас перед регионом стоит важная задача — увеличить маржу для всех, кто занимается бизнесом. Это важно, потому что в зависимости от уровня дохода предприятий Московская область получает налоговые отчисления, а жители — зарплату и рабочие места.

Другим важным вопросом считается эффективность строительства

«Сегодня те, кто строит эффективно, могут платить больше и голубым каскам, и белым, как их называют. Рабочая сила имеет значение, как и стоимость арматуры. Все имеет значение. Если ты управляешь давно, балансируешь, подбираешь людей по компетенциям, у тебя все получается, у тебя есть рентабельность. В этом году она может быть 30%, в каком-то неудачном и сложном — 7%. Не бойся этого, это циклы, их тоже уже описали и Нобелевские премии получили», — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что региону нужны мигранты для работы в различных сферах. Однако лучше привлекать местных жителей. Сейчас в регионе работают отличные кадры — ярким доказательством служит завод Mercedes. Андрей Воробьев рассказал, что немец, который возглавлял его, назвал завод одним из самых эффективных в мире. На этот показатель предприятие вышло всего за год с начала работы.

«[Кроме того, на заводе] самое высокое качество продукции. У них там жесткая система проверки качества разных узлов. Так вот, завод Mercedes в Солнечногорске по производительности и качеству лучше, чем в Индии, Бразилии, в Германии. Он современный. У нас очень классные кадры», — рассказал Андрей Воробьев.