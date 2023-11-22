Подмосковье 22 ноября 2023, 16:25 Завод мебели во Фрязине вдвое сократил незавершенное производство благодаря нацпроекту Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Завод корпусной мебели из Фрязина подвел промежуточные итоги реализации нацпроекта «Производительность труда». Там смогли вдвое снизить незавершенное производство.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, с момента реализации нацпроекта на предприятии смогли в два раза снизить незавершенное производство и на 5% повысить производительность на участке упаковки продукции. В планах у компании — сократить время протекания процесса на 30%, запасы в потоке — на 75% и увеличить выработку на 10%.

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Подать заявку на участие в нацпроекте предприниматели могут в РКЦ Подмосковья или по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

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