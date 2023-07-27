Подмосковье 27 июля 2023, 09:05 Завод «Машиностроитель» в Воскресенске отметил 80-летие Телеканал «360»

Читать 360tv в

Заводу «Машиностроитель» в Воскресенске исполнилось 80 лет. Глава округа поздравил коллектив предприятия и вручил работникам почетные грамоты.

Завод «Машиностроитель» работает в Воскресенске с 1943 года. Он обеспечивал цементную промышленность запасными частями и вспомогательным оборудованием в годы Великой Отечественной войны.

Реклама

Сегодня на заводе производят оборудование для горнодобывающей, цементной и кирпичной промышленности, гидромеханизации, жилищно-коммунального хозяйства, а также мостовые краны, спецтехнику, строительную оснастку и металлоконструкции. Продукция предприятия востребована в 29 городах России.

«Нам очень важно, чтобы люди, наши жители, работали рядом с домом, в шаговой доступности, а не ездили в Москву или другие города. Мы полностью ориентированы на поддержку наших предприятий. По всем вопросам выделения земли, помощь в коммуникациях, иные вопросы — мы открыты. Мы готовы помогать, мы хотим помогать, что самое главное», — поделился глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

На предприятии трудятся более 300 человек. Добросовестный труд и высокий профессионализм работников предприятия отметили почетными грамотами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».