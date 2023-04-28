Подмосковье 28 апреля 2023, 11:26 Завод крепежных стройматериалов построят в Истре Минжилполитики МО

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Производственное здание построят в Истре. Там обустроят цех для выпуска металлических изделий.

Как рассказали в Минжилполитики, площадь здания превысит тысячу квадратных метров. Там будут производить крепежные стройматериалы из металла. Изделия будут обрабатывать с помощью металоштампа, резки и гнутья. Завод планирует выпускать от 900 тонн продукции ежегодно.

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В проект инвестируют 38 миллионов рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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