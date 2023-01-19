Подмосковье 19 января 2023, 14:33 Завод косметической упаковки создаст 40 рабочих мест в Дмитрове

Читать 360tv в

Компания «Вилсен Групп» построит еще одно здание для производства косметической упаковки в Дмитрове. Проект получил разрешение на строительство Минжилполитики Подмосковья.

Производственно-складское здание войдет в проект по импортозамещения упаковки для косметики и бытовой химии. Компания будет выпускать тару разного объема и увеличит мощности до четырех миллионов туб в месяц.

Реклама

На производстве смогут трудоустроиться 40 человек. В проект инвестировали 50 миллионов рублей.

Реклама

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».