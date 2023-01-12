Подмосковье 12 января 2023, 16:49 Завод корпусов малых морских судов создаст новые рабочие места в Дубне

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Предприятие по выпуску корпусов малых морских судов заработает в Дубне в третьем квартале года. На нем создадут 15 рабочих мест, рассказали в Главгосстройнадзоре региона.

Глава ведомства Артур Гарибян сообщил, что застройщик получил рекомендации по обеспечению безопасности здания. На объекте будут выпускать корпуса при помощи 3D-сканеров и одного из самых больших в стране 3D-принтеров из сырья, созданного в России. На заводе будут ежегодно выпускать 48 корпусов.

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