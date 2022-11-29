Подмосковье 29 ноября 2022, 11:03 Завод консервов создаст 45 рабочих мест в Подольске

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Производство плодовоовощных консервов запустят в Подольске. Проект получил разрешение на строительство от Минжилполитики региона. На заводе смогут трудоустроиться 45 человек.

Новый корпус построят для расширения производства. На нем будут заготавливать сезонные овощи путем бланширования, обжаривания, порционирования и расфасовки. Консервы будут использовать для первых и вторых блюд в виде гарниров, их можно будет употреблять в холодном и подогретом виде. В проект вложат 160 миллионов рублей.

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