Подмосковье 15 февраля 2023, 19:51 Завод консервов из Лыткарина передал в зону СВО свыше 600 килограммов продукции

Читать 360tv в

Мясоперерабатывающий завод из Лыткарина передаст в зону СВО свыше 600 килограммов консервов. Вместе с ними на фронт отправят вещи, которые собрали неравнодушные жители округа.

Пункт сбора гуманитарной помощи для бойцов СВО открыли в кофейне на улице Ленина. Туда все желающие могут принести полезные вещи для военнослужащих и жителей Донбасса.

Реклама

Организатор пункта сбора Сергей поблагодарил администрацию округа за помощь.

Реклама

«Привезли достаточно много, целей паллет карбоната. Его очень удобно разогревать на передовой. Также сейчас мы готовим подарки военнослужащим на 23 февраля. Наши девочки собирают наборы, в которых есть витамины, сладости и поздравительные открытки», — добавил он.

Вещи также привозят жители соседних городов — Видного, Марьино, Щелкова, Жуковского и Москвы. Присоединиться к волонтерам могут все желающие.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».