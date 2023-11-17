Подмосковье 17 ноября 2023, 12:21 Завод кондитерских изделий в Мытищах увеличил производство в 1,5 раза Министерство инвестиций, промышленности и науки МО

Читать 360tv в

Завод замороженных хлебобулочных и кондитерских изделий «Восход — Центр» в Мытищах увеличил объем выпуска в 1,5 раза. Этого удалось добиться благодаря расширению мощностей и модернизации производства. В результате на предприятии появилось еще около 30 рабочих мест.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, предприятие реализовала инвестиционный проект, в рамках которого установили новую производственную линию, автоматизировали участок заморозки и упаковки.

Реклама

«Компания „Восход — Центр“ полностью реализовала инвестпроект в городском округе Мытищи и вышла на плановую загрузку всех производственных мощностей. Общий объем инвестиций составил более 320 миллионов рублей», — рассказала глава ведомства Екатерина Зиновьева.

«Восход — Центр» является одним из лидеров рынка замороженных хлебобулочных изделий более 15 лет. Всего там выпускают 50 наименований продукции, которые поставляют по всей России.

«Вся наша продукция производится с соблюдением строгих требований как российских, так и зарубежных сертифицирующих и контролирующих органов. Гарантией высокого качества является не только наличие сертификатов, но и завоеванные кубки и дипломы на всероссийских конкурсах качества», — отметил генеральный директор Алексей Драгун.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».