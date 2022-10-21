Завод кондитерских изделий создаст еще 20 рабочих мест в Чехове | 360°

Подмосковье 21 октября 2022, 10:42 Завод кондитерских изделий создаст еще 20 рабочих мест в Чехове

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Завод по производству орехов и сухофруктов в шоколаде откроется в Чехове благодаря программе «Земля за рубль». На нем создадут 20 рабочих мест для жителей Подмосковья, рассказала зампред правительства, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

В создание предприятия инвестируют 26,5 миллиона рублей. Оно заработает в 2024 году, рассказала Екатерина Зиновьева.

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«Разместится оно на земельном участке, который был предоставлен компании в аренду за один рубль в год под проект в сфере импортозамещения», — сказала она.

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Зампред правительства Анна Кротова добавила, что инвесторы могут получить землю по программе за 20 рабочих дней после подачи заявки. На каждом этапе правительство окажет инвестору помощь.

«Земля за рубль позволяет инвесторам значительно экономить на аренде и в короткие сроки приступить к развитию своего бизнеса», — отметила Анна Кротова.

Программа дает возможность предпринимателям арендовать землю на льготных условиях. Если компания успешно реализует проект, то она сможет выкупить участок за 15% от его кадастровой стоимости.

Подать заявку на получение меры поддержки владельцы бизнеса могут на инвестпортале региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев попросил Мишустина привлечь малый и средний бизнес к подготовке студентов в колледжах. По его словам, такой шаг особенно важен в период большой работы над импортозамещением, когда предприятия сами создают заказ на подготовку необходимых им кадров.