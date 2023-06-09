Подмосковье 09 июня 2023, 18:41 Завод компании «РТ-Инвест» в Воскресенске получил наивысший балл от АКРА по финансированию проектов

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Заводы «Энергия из отходов» компании «РТ-Инвест» получили наивысший балл по шкале «кредитов» от аналитического кредитного рейтингового агентства. Одно из предприятий расположено в деревне Свистягино городского округа Воскресенск.

Рейтинг составлен на основе информации из открытых источников, баз данных АКРА и сведениях от компании АГК-1 (входит в группу компаний «РТ-Инвест»). Специалисты агентства отметили соответствие финансового инструмента и финансируемых проектов критериям «зеленых». Кроме того, эксперты подтвердили, что программы отвечают показателям энергетической и ресурсной эффективности по информационно-техническому справочнику по наилучшим доступным технологиям «Утилизация и обезвреживание отходов термическими способами».

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По словам основателя «РТ-Инвест» Андрея Шипелова, подтверждение наивысшего уровня рейтинга от ведущего аналитического агентства является важным событием в нелегкий период для отечественной промышленности.

«Такая оценка, прежде всего, говорит о высокой системной значимости проектов, которые реализует „РТ-Инвест“, и подчеркивает, что компания сохраняет устойчивые позиции на рынке, продолжает внедрять зеленые технологии в области переработки отходов, а также играет важную роль в поддержке отечественных производителей оборудования. Это дает нам возможность привлекать финансирование для масштабирования проектов энергоутилизации отходов», — отметил он.

«РТ-Инвест» является первой в России компанией, которая реализует комплексную систему обращения с отходами: внедрение раздельного сбора, запуск промышленной сортировки и строительство заводов энергоутилизации отходов. Проект имеет цели нулевого захоронения и переработки вторсырья в новые ресурсы.

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