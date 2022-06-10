Завод кабельной продукции в Воскресенске создаст 365 рабочих мест

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство завода, где будут производить кабельную продукцию. Предприятие появится вблизи села Новлянского, на улице Сельской. Ожидается, что там смогут работать почти 400 жителей региона.

Общая площадь застройки составит 14 тысяч квадратных метров. Первыми возведут производственно-складской корпус площадью более 7190 квадратных метров. Он будет состоять из зон складирования, изготовления продукции, технологического бассейна и других помещений.

По планам, новый завод будет перерабатывать до четырех тысяч тонн медного проводника, до 1500 тонн алюминия, до 22 800 километров оптического кабеля в год. На предприятии будут созданы новые рабочие места, которые позволят трудоустроить 365 жителей региона.

Строительство будет вести «Белтелекабель» — предприятие, которое является членом Международной ассоциации производителей кабельно-проводниковой продукции и входит в Ассоциацию кабельных заводов России и СНГ. Компания известна на всем постсоветском пространстве.

Срок ввода в эксплуатацию нового завода — второй квартал 2023 года.