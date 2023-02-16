Подмосковье 16 февраля 2023, 13:31 Завод кабелей для спутников и подводных лодок создаст 150 рабочих мест в Мытищах

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Компания «Особое конструкторское бюро кабельной промышленности» в Мытищах увеличит штат сотрудников на 25%. Трудоустроиться там смогут еще 150 человек. Об этом сообщила зампред правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.

Рабочие места появятся за счет увеличения мощностей предприятия. Новый цех уже запустили в работу.

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«До запуска новых мощностей на предприятии работало 800 человек, сейчас число сотрудников увеличено до 950, в ближайшее время предприятие планирует расширить штат до 1100 человек», — сказала Екатерина Зиновьева.

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Работу на предприятии смогут найти инженеры, технологи, слесари и другие специалисты. Заместитель генерального директора компании Дмитрий Ионкин рассказал, что будущих сотрудников подготовят работники со стажем. После обучения кандидаты сдадут экзамены и приступят к самостоятельной работе.

«Мы с пониманием относимся к тому, что новички не могут выполнять такой же объем работы, как сотрудники со стажем, поэтому на разгон даем три-четыре месяца. В дальнейшем сотрудники одного участка могут получить смежную профессию и подрабатывать на другом», — отметил он.

Ионкин добавил, что переработки будут оплачиваться в двойном размере, а зарплата составит от 60 до 160 тысяч рублей.

«Большим плюсом нашей компании является то, что мы можем взять человека без опыта и образования и дать ему высокооплачиваемую работу на предприятии, которое обеспечено заказами на годы вперед», — подчеркнул он.

Продукцию компании используют по всей России, в том числе для строительства космических спутников и подводных лодок.

Генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин добавил, что предприятие берет на практику студентов и принимает на работу выпускников подмосковных колледжей.

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