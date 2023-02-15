Подмосковье 15 февраля 2023, 12:03 Завод изделий из металла создаст новые рабочие места в Пушкино

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Цех по производству изделий из металла построили в рабочем поселке Софрино в Пушкино. На нем смогут трудоустроиться восемь человек. Объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщили в Минжилполитики Подмосковья.

Площадь здания превысила 1,4 тысячи квадратных метров. В нем будут выпускать строительную продукцию, среди которой фасонные металлические изделия, метизы и крепежи. В цеху установили все необходимое оборудование, которое позволит заводу производить широкий ассортимент товаров.

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В проект инвестировали 85 миллионов рублей.

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