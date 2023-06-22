Подмосковье 22 июня 2023, 16:09 Завод из Чехова запустил производство плавающих вездеходов Олег Вылегжанин

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Завод по производству электротехнической техники из Чехова «Энергомаш-ЧЗЭМ» выпустил первые плавающие снегоболотоходы. Транспорт рассчитан на пассажирские, военные и аварийно-спасательные перевозки.

По словам генерального директора резидента предприятия, компании «Транском-плюс» Олега Вылегжанина, завод занимается производством вездеходов с большой грузоподъемностью для перевозки товаров, пассажиров и научных экспедиций.

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«Разрабатываем пикапы и полноценные 12-местные машины. Оснащаем вездеходы преимущественно комплектующими российского производства в рамках импортозамещения», — добавил Вылегжанин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности региона.

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