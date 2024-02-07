Подмосковье 07 февраля 2024, 11:51 Завод хирургического шовного материала откроют в Подольске в 2024 году Мининвест МО

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Компания «Интеграл Медикал» запустит завод материалов для хирургических швов в Подольске. Проект поможет реализовать Корпорации развития Московской области.

«Объем инвестиций в реализацию проекта составляет более 500 миллионов рублей. Сейчас на предприятии площадью более 4,3 тысячи квадратных метров завершается монтаж стерильных помещений и идет подготовка к пусконаладочным работам. Запуск намечен на третий квартал 2024 года», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

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Импортозамещающее производство позволит обеспечить качественным шовным материалом больницы и поликлиники по всей России.

«После того, как с рынка ушли европейские производители стерильных шовных материалов, мы поставили перед собой цель — запустить производство собственных материалов, которые станут достойным качественным аналогом. На предприятии в Подмосковье мы сможем производить целую линейку хирургических игл из отечественного сырья», — отметил генеральный директор компании «Интеграл медикал» Артур Силиверстов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион запустит около 280 проектов импортозамещения. Они создадут 26 тысяч рабочих мест.

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