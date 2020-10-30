Завод горелок итальянского производителя построят в подмосковном Ленинском округе

Производство горелок итальянской компании запустят в подмосковном Ленинском округе. Предприятие начнет работать на территории индустриального пространства «Технопарк М4».

Там создадут производственно-складское помещение. Откроет его компания CIB UNIGAS. Сегодня это один из лидеров на российском рынке по производству горелок.

Решение о начале своего сборочного производства в Подмосковье руководство компании приняло еще шесть лет назад.

В новый проект Ленинского округа вложат свыше 200 миллионов рублей. Завод начнут возводить с конца этого года. В перспективе он сможет выпускать по три тысячи горелок в год.

Сегодня в Подмосковье создают все больше высокооплачиваемых мест для работы, привлекают квалифицированных сотрудников. Это рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.

Рейтинги показывают, что наш регион — один из лучших по всем условиям для зарубежных инвесторов. Как следствие мы уже видим, что ведущие мировые организации локализовали свое производство на территории Московской области Екатерина Зиновьева.

Вместе с тем у Подмосковья, по ее словам, большой экспортный потенциал. Область входит в десятку крупнейших экспортеров России.