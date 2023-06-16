Подмосковье 16 июня 2023, 13:47 Производство гофроупаковки появится в Кашире по подписанному Воробьевым соглашению на ПМЭФ

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В течение четырех лет в Подмосковье развернут производство гофроупаковки и бумаги. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на Петербургском международном экономическом форуме подписал соглашение с генеральным директором ООО «Л-ПАК Кашира» Петром Каранчуком о запуске завода.

«Компания „Л-ПАК“ планирует уже через год запустить первую очередь завода в Кашире и обеспечить работой более 800 жителей Подмосковья. Это известный изготовитель гофрокартона, надежный инвестор», — сказал губернатор Подмосковья.

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Проект реализуют на территории ОЭЗ «Кашира» — одной из пяти особых экономических зон региона, резиденты которых получили налоговые льготы, режим свободной таможенной зоны и необходимую инфраструктуру. Производство запустят в две очереди. Завод по производству гофроупаковки введут в эксплуатацию в начале 2025 года, а бумагоделательную машину — в 2027 году. Инвестиции превысят 19 миллиардов рублей, в Кашире появится свыше 1150 новых рабочих мест.

Андрей Воробьев сказал, что благодаря запуску завода Кашира получит инвестиции, технологии, компетенции и рабочие места. Но особенно важно, по его словам, что это производство — практически безотходное, экологичное.

Компания «Л-ПАК» известна как производитель трехслойного и пятислойного гофрокартона, изделий из него. Она создала в Липецке полный цикл производства, от бумаги из макулатуры до готовой упаковки. Петр Каранчук сказал, что в Кашире запланировали перерабатывать порядка 10 тысяч тонн макулатуры и выйти на производство 60 миллионов квадратных метров гофрокартона и изделий ежемесячно.