Подмосковье 01 декабря 2022, 10:12 Завод геомембраны создаст 30 рабочих мест в Луховицах

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Щелковский завод полимеров запустит новое производство в Луховицах. На нем будут перерабатывать пластик в геомембрану. Трудоустроиться на заводе смогут около 30 человек.

Зампред правительства — глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева рассказала, что сейчас на заводе работают две линии — по переработке и выпуску пластикового листа. Благодаря реализации инвестпроекта мощности увеличатся. В него вложат свыше 50 миллионов рублей.

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Геомембрана — это синтетический изоляционный материал, который используют для формовки и склейки. Пластиковые листы защищают здания и коммуникации от влаги.

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Генеральный директор Виктор Хоняков рассказал, что производство запустят в Луховицах в декабре. Туда перенесут все мощности завода во Владимире. В планах не только выпускать саму геомембрану, но и продукцию из нее — лопаты, ведра и другое.

«Переработка вторсырья — экологичная альтернатива сжиганию и захоронению отходов на полигонах, и технологии такой переработки становятся все более востребованными в России», — отметил он.

Генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин добавил, что производство готовой продукции из вторсырья — это актуальная тема, которую сейчас берут на вооружение многие предприниматели. Ожидается, что завод в Луховицах позволит нарастить переработку с 40 тонн в месяц до 80 тонн.

«Интересен и финальный продукт производственного процесса — геомембрана. У нее широкая сфера применения — от частного жилья до федеральных дорог», — отметил он.

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