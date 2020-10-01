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    01 октября 2020, 16:58

    Завод газоразделительных мембран в Дубне обеспечит работой около 200 человек

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Завод для производства газоразделительной продукции построили в Дубне. Первыми покупателями здесь станут фирмы, добывающие углеводороды на месторождениях Восточной Сибири и Дальнего Востока.
    Завод газоразделительных мембран в Дубне обеспечит работой около 200 человек

    Предприятие начинает работать с октября. Оно станет выпускать газоразделительные мембраны. Рабочие места получат около 200 человек.

    Завод располагается в особой экономической зоне «Дубна». Здесь его открыла компания «Грасис-Тех».

    Проект запустили при поддержке подмосковного Мининвеста и Фонда развития промышленности. В него инвестируют порядка миллиарда рублей.

    Все действующие в ОЭЗ льготы, государственные преференции и готовая инфраструктура помогут компании активно развить свое производство в Подмосковье. Это отметила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

    Инновационное производство, безусловно, будет способствовать развитию научного кластера Дубны и Подмосковья в целом

    Екатерина Зиновьева.

    Продукция составит конкуренцию зарубежным производителям. Использование созданных мембран с целью извлечения гелия из природного газа значительно снизит затраты энергии на процесс подготовки газа при его добыче, переработке и транспортировке.

    Подробности об условиях создания предприятий на территории ОЭЗ можно узнать на инвестиционном портале invest.mosreg.ru.

    Новости SMI.FM