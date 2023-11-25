Подмосковье 25 ноября 2023, 19:25 Завод «Энергия» в Раменском отметил 100-летний юбилей Телеканал «360»

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Одна из ведущих российских компаний по выпуску уникального электротехнического оборудования «Энергия» отметила 100-летний юбилей. Сотрудники производства получили награды за продуктивную работу.

На сегодняшний день предприятие является одним из крупнейших в отрасли по выпуску высоковольтного электротехнического оборудования, однако в 1923 году это была небольшая артель «Раменский металлист».

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За столетнюю историю деятельности коллективом завода разработаны, изготовлены и поставлены в энергосистему десятки тысяч единиц оборудования. Изделия, выпускаемые Раменским электротехническим заводом «Энергия», успешно эксплуатируются в ПАО «Россети», ОАО «РЖД», ПАО «Газпром» и ПАО «Росатом».

«В настоящее время Раменский завод „Энергия“ располагает одной из самых сильных технических компетенций в России по проектированию и производству маслонаполненных измерительных трансформаторов и является разработчиком ГОСТов на емкостные трансформаторы напряжения, трансформаторы отбора мощности», — рассказал генеральный директор «Энергии» Акоп Акопян.

Глава округа Николай Ханин вручил работникам завода награды и поблагодарил их за вклад в развитие региона и страны. Ряд сотрудников удостоился знака главы Раменского городского округа «За безупречный труд», благодарственных писем и почетных грамот.

«Сегодня мне хочется поблагодарить абсолютно всех. Вы делаете огромное дело, обеспечиваете нашу страну важными инфраструктурными объектами. Без электроэнергетики не работает ничего. Свет в каждом доме благодаря вашему труду и, конечно же, под руководством Акопа Георгиевича, огромное вам спасибо за ваш вклад, труд и всему вашему коллективу», — обратился к работникам предприятия Николай Ханин.

Самый ценный ресурс на заводе — люди. Благодаря дружной команде профессионалов предприятие обеспечивает потребности заказчиков. Сейчас на «Энергии» трудятся почти 400 сотрудников.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что поддержка инвесторов является одной из ключевых задач, поставленных правительству Московской области.

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