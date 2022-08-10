Завод электротехники создал новые рабочие места в Пушкино

Новое здание построили в деревне Алешино городского округа Пушкинский. Оно предназначено для производства и хранения электротехнических изделий.

На территории площадью 1469,2 квадратного метра разместили производственный цех, склад хранения продукции, а также административно-бытовые помещения. Объект построили за 16 месяцев. Инвестиции застройщика ООО «Корсар» составили порядка 120 миллионов рублей. Новых цех предполагает трудоустройство 12 сотрудников.

Уже на этапе ввода в эксплуатацию застройщик обратился в Центр содействия строительству при правительстве Московской области. Персональный менеджер помог внести изменения в документацию, а также оперативно получить разрешение на ввод здания в эксплуатацию. Это удалось сделать с первого раза.

Попасть на сопровождение в ЦСС может любой застройщик на любой стадии реализации проекта. Все услуги центр оказывает бесплатно.

Подать заявку можно на сайте ведомства.