Подмосковье 25 января 2023, 18:43 Завод электротехнического оборудования из Шаховской полностью отказался от импорта

Читать 360tv в

Компания «ЭлектоПро» из Шаховской полностью отказалась от импортного сырья в пользу отечественного. Завод, выпускающий электротехническое оборудование, планирует увеличить мощность производства и создать еще 80 рабочих мест в 2023 году.

Завод работает в Шаховской с 2014-го, год за годом наращивая производство и расширяя ассортимент. Сейчас здесь выпускают более 400 наименований продукции. Это сетевые фильтры, удлинители, тройники, колодки, светильники, электрощиты и прочее. Все комплектующие делаются тут же.

Реклама

Еще во времена пандемии коронавируса компания «ЭлектроПро» начала уменьшать импорт сырья (в основном из Китая), а сейчас и вовсе от него отказалась. Закупать за границей стало невыгодно.

«Мы и раньше пользовались российским сырьем, но теперь полностью перешли на него», — говорит начальник производства Владимир Смирнов.

Заказчикам тоже стало невыгодно работать с заграничными компаниями, поэтому спрос на товары «ЭлектроПро» вырос. В 2023 году инвесторы планируют выйти на новую мощность производства, а для этого хотят набрать еще около 80 рабочих в дополнение к тем 300, что уже трудятся в цехах. Предприятие обеспечивает работой жителей Шаховской и ближайших поселков, предоставляет общежитие и корпоративный транспорт.

Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что за четыре ближайших года в Подмосковье появится около 130 заводов по замещению импорта.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».