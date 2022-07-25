Завод электрической аппаратуры в Одинцове улучшит производство благодаря поддержке

На одном из предприятий в Одинцове увеличат производительность труда. Речь идет о заводе «Кристалл», которому будет оказываться адресная поддержка. Он занимается производством высоковольтного оборудования, а также электрической распределительной и регулирующей аппаратуры.

Поддержку предприятию будут оказывать специалисты Регионального центра компетенций (РЦК) Московской области. На текущий момент они проводят в Подмосковье уже 76 проектов.

«Компании „Завод ‚Кристалл‘“ также будет оказано содействие в выявлении основных производственных издержек, а также в разработке и внедрении мер по их устранению. Как показывает практика, эффективность таких мероприятий позволяет значительно улучшить производственные и финансовые показатели работы компаний», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания «Завод „Кристалл“» работает на рынке уже больше семи лет. Кроме цехов по производству, в ее состав входят конструкторский отдел, проектно-технический отдел, испытательная электротехническая лаборатория и монтажные бригады.

«В рамках нацпроекта мы рассчитываем существенно оптимизировать наши производственные процессы. Ожидаем, что нацпроект позволит нашей компании повысить производительность труда на уровне не менее 5–7% в год», — отметил генеральный директор ООО «Завод „Кристалл“» Казбек Тарамов.

Поддержка бизнеса в Подмосковье реализуется под руководством губернатора области Андрея Воробьева. Существуют как федеральные, так и региональные меры поддержки.