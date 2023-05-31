Подмосковье 31 мая 2023, 10:12 Завод для производства комбикорма построили на агрофирме под Коломной АО «Агрофирма Сосновка»

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Завод по производству комбикорма построили в селе Полурядинки под Коломной на территории агрофирмы «Сосновка». Его мощность составит 50 тонн в смену.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, в проект инвестировали 210 миллионов рублей. В здании обустроили комбикормовой цех, отделения приема зерна, очистки, сушки другие помещения.

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На заводе будут принимать, обрабатывать, очищать, хранить и сушить зерно, из которого позже будут производить комбикорм. Здание оснастили отечественным оборудованием, среди которого автоматизированная система управления для контроля за процессом производства.

Агрофирма была основана в 1963 году. Предприятие занимается разведением крупного рогатого скота, производством молока, выращиванием овощей и зерновых культур.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке сельхозпредприятий. Он встретился с представителями хозяйств региона и обсудил развитие ферм.

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