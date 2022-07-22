Завод детского питания и диетических продуктов построят в Лыткарине

Земельный участок под строительство нового производственного объекта в Лыткарине реализован на электронных торгах. Победителем аукциона стало ООО «Завод биотехнологий питания».

По данным Комитета по конкурентной политике Московской области, участок имеет площадь 57 тысяч 677 квадратных метров. Итоговая цена ежегодной арендной платы за его пользование составила около 11 миллионов рублей. Уже более 2,2 миллиона рублей поступили в бюджет в качестве задатка, необходимого для участия в аукционе.

Победитель торгов — ООО «Завод биотехнологий питания» — начнет развивать на арендованной земле пищевую промышленность. Это обеспечит создание новых рабочих мест и будет способствовать увеличению занятости местного населения. Срок аренды составляет 10 лет и 8 месяцев.

Физические лица тоже могут брать у государства землю в аренду — для развития бизнеса, строительства частного дома или занятий фермерством. Все объекты, выставленные на торги в Подмосковье, сосредоточены на портале ЕАСУЗ. Участки удобно находить с помощью интерактивной карты.