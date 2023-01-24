Подмосковье 24 января 2023, 17:38 Завод деревянных поддонов создаст 90 рабочих мест в Сергиевом Посаде

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Предприятие по производству деревянных поддонов с применением технологии Epal построят в Сергиевом Посаде. Проект оценили в 200 миллионов рублей, его запуск даст подмосковному рынку дополнительные 90 рабочих мест.

Проект в сфере импортозамещения запустит компания «Эксперт Инвест».

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«Ожидается, что новое производство начнет работу уже во втором квартале 2024 года и сможет ежемесячно выпускать порядка 80 тысяч поддонов», — заявила зампред правительства и министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

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Под строительство предприятия компания уже получила два участка на территории индустриального парка «М-8» по программе «Земля за 1 рубль». Их общая площадь составляет порядка восьми гектаров.

«Сама программа „Земля за 1 рубль“ активно набирает обороты, появляется все больше желающих получить господдержку в качестве земли по льготной ставке», – добавила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

В будущем «Эксперт Инвест» запустит производство прессованных шашек для поддонов из древесных отходов.

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