28 ноября 2022, 09:59
Завод бумажных пакетов создал новые рабочие места в Коломне
Завод по производству бумажных пакетов построили в Коломне. Здание получило разрешение на ввод в эксплуатацию от Минжилполитики Подмосковья. На производстве смогли трудоустроиться 35 человек.
Завод заработал после реконструкции на территории предприятия «Архбум-Упак». Это здание из трех блоков разной этажности. В одном из них разместили цех с современным оборудованием. Также на заводе создали лабораторию и склад.
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