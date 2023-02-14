Подмосковье 14 февраля 2023, 15:03 Завод биопрепаратов для молочной закваски создаст 100 рабочих мест в Лыткарине

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Новый завод построят в Лыткарине. На нем будут производить биопрепараты для изготовления молочной закваски. Производство оборудуют современными технологиями, на нем смогут трудоустроиться 100 человек.

Зампред правительства региона Георгий Филимонов рассказал, что на заводе будут производить 50–60 килограммов сухого бактериального концентрата за цикл и около 11 тысяч килограммов в год.

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«Планируемый объем инвестиций — 580 миллионов рублей. Производство позволит организовать 100 новых рабочих мест, реализовать проект планируют в первом квартале 2025 года», — сказал он.

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Площадь цеха превысит 600 квадратных метров. Система управления процессами будет автоматизирована, а оборудование будет сделано из нержавеющей стали фармацевтического качества. Все технологические процессы вынесут в отдельные помещения, куда сможет попасть только персонал через специальный пропуск. В помещениях будут поддерживать микроклимат и проводить антимикробную обработку.

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