Подмосковье 07 декабря 2023, 09:53 Завод безалкогольных напитков в Можайске нарастит производство Телеканал «360»

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Завод безалкогольных напитков ООО «Уни Пак» в Можайском округе планирует нарастить производство до миллиона банок в сутки. Модернизация завода также позволит улучшить качество и ассортимент выпускаемой продукции.

Компания «Уни Пак» создана на основе завода «Спасо-Бородинские воды». Новый собственник запустил три линии по розливу лимонадов и энергетиков в пластиковых бутылках и алюминиевых банках. В ближайшее время будет осуществлен запуск нового оборудования для растворения и варки сахарного сиропа, а также по сборке готовых паллетов.

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Коммерческий директор ООО «Уни Пак» Александр Чирков рассказал, что практически все процессы на заводе автоматизированы.

Расширение производства привело к созданию новых рабочих мест. На данный момент на заводе сформирован штат сотрудников из 250 человек. Открыты вакансии оператора-наладчика оборудования, кладовщика, лаборанта, машиниста разливочно-наполнительных автоматов и другие.

«Предприятие работает круглосуточно, целый цикл. Поэтому нужны кадры, нужны сотрудники узкой специализации, нужны наладчики», — сказал Александр Чирков.

Отметим, что компания «Уни Пак» получила льготный заем для модернизации предприятия в размере 150 миллионов рублей под 2% годовых сроком на пять лет. Его одобрил Фонд развития промышленности Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Они обсудили новые проекты и развитие экспорта.

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