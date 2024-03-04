Подмосковье 04 марта 2024, 20:19 «Завершить работу быстрее». Андрей Воробьев проверил строительство домов для переселенцев в Клину Воробьев: до конца 2028 года в Подмосковье расселят 23,6 тысячи человек Пресс-служба губернатора Московской области

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев проинспектировал строительство домов для переселенцев в Клину. Работы ведутся по программе расселения аварийного жилья с опережением графика. Летом многие семьи получат ключи от долгожданных квартир.

Андрей Воробьев написал в своем Telegram-канале, что в новое жилье уже переехали 12 тысяч человек, своих квартир ждут еще 11,7 тысячи. Для них в июле построят 35 домов.

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«До конца 2028 года мы планируем расселить еще 23,6 тысячи человек, но хотим завершить эту работу на два года быстрее. В этом нам помогают жилищные сертификаты. Мы уже получили 663 заявления из 24 округов», — написал губернатор.

Также он отметил, что в расселении помогают инвесторы в тех случаях, когда жилье ветхое, но аварийным оно не признано. Таких домов в Подмосковье 17 тысяч, по программе реновации уже расселили 1600.

«За три года мы запустили 12 проектов для 7,8 тысячи жителей в Балашихе, Раменском, Пушкинском, Мытищах, Королеве, Подольске, Химках, Наро-Фоминске. В планах на этот год — еще 26 проектов на 16 тысяч человек», — заключил Воробьев.

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