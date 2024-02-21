Подмосковье 21 февраля 2024, 14:42 Завершился этап монолитных работ в строящемся детском саду в Балашихе Министерство строительного комплекса Подмосковья

Читать 360tv в

Строители завершили монолитные работы по строительству детского сада в микрорайоне Центр-2 в Балашихе. Новое здание сможет принять 200 малышей от полутора до семи лет.

Как сообщили Министерстве строительного комплекса Московской области, строители приступили к кладке внутренних и наружных стен будущего детского сада и монтажу инженерных коммуникаций. Все работы идут по графику.

Реклама

В трехэтажном здании запланированы просторные спальни, игровые комнаты, столовая, спортивные и музыкальные залы, а также кабинет медицинского работника.

Открытие детского сада ожидается 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион находится в лидерах по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».