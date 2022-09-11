Завершилось голосование на выборах в Подмосковье | 360°

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Завершилось голосование на выборах в Подмосковье

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В Подмосковье 1095 избирательных участков закрылись в 20:00. Члены участковых избирательных комиссий приступили к подсчету голосов.

По состоянию на 18:00 явка избирателей составила 18,85 %.

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Жители Подмосковья голосовали на дополнительных выборах депутата Московской областной думы по Воскресенскому одномандатному округу №2, а также на выборах депутатов в советы депутатов в 24 муниципальных образованиях: в городских округах Павловский Посад, Ступино, Клин, Наро-Фоминский, Шаховская, Домодедово, Зарайск, Люберцы, Серебряные Пруды, Чехов, Электрогорск, Балашиха, Дубна, Жуковский, Звездный Городок, Краснознаменск, Ленинский городской округ, Лотошино, Луховицы, Мытищи, Орехово-Зуевский, Сергиево-Посадский, Щелково и в Рузском городском округе.

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