Подмосковье 05 сентября 2022, 10:48 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Жители Подмосковья смогут записаться на консультацию по долгостроям до 7 сентября

Читать 360tv в

Министерство жилищной политики Подмосковья открыло прием заявок на день открытых дверей. Он пройдет 8 сентября онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Участники дня открытых дверей обсудят вопросы завершения строительства проблемных жилых комплексов Подмосковья в формате видеоконференции и телефонной связи. Записаться на мероприятие можно до 7 сентября по номеру телефона 8 (498) 602-16-00.

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве и ремонте школ в Подмосковье. По его словам, в современном мире капитальный ремонт — это полноценное преображение. Школы получают вторую жизнь и начинают соответствовать духу времени.

Реклама

0 0 0 0 0 0