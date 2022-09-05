Все новости

Мир

06 сентября 2022, 05:12

Россия примет меры для защиты интересов в Заполярье — МИД

Общество

06 сентября 2022, 04:58

Мошенники придумали новую схему обмана с письмами от «главы МВФ»

Реклама

Мир

06 сентября 2022, 04:36

Несколько британских чиновников подали в отставку после избрания Трасс премьером

Спецоперация

06 сентября 2022, 04:33

ВСУ скрывают огромные потери во время безуспешного наступления в Херсонской области

Мир

06 сентября 2022, 04:19

Госдеп США осудил теракт у российского посольства в Кабуле

Мир

06 сентября 2022, 04:12

Байден не поддержал включение России в список стран-спонсоров терроризма

Деньги

06 сентября 2022, 03:59

Россиянам объяснили влияние «Северного потока» на курс рубля

Происшествия

06 сентября 2022, 03:55

Спасатели добрались до выживших на Камчатке туристов

Происшествия

06 сентября 2022, 03:36

Женщина и четверо детей погибли в ДТП на Алтае

Подмосковье

05 сентября 2022, 10:48

Жители Подмосковья смогут записаться на консультацию по долгостроям до 7 сентября

Читать 360tv в

Министерство жилищной политики Подмосковья открыло прием заявок на день открытых дверей. Он пройдет 8 сентября онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Участники дня открытых дверей обсудят вопросы завершения строительства проблемных жилых комплексов Подмосковья в формате видеоконференции и телефонной связи. Записаться на мероприятие можно до 7 сентября по номеру телефона 8 (498) 602-16-00.

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве и ремонте школ в Подмосковье. По его словам, в современном мире капитальный ремонт — это полноценное преображение. Школы получают вторую жизнь и начинают соответствовать духу времени.

Реклама

Строительство

Дольщики

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама