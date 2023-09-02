Подмосковье 02 сентября 2023, 05:00 Подмосковные строители отремонтируют жилой дом на Днепропетровском переулке в Мариуполе УТНКР

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Специалисты подведомственного МинЖКХ Подмосковья Фонда капитального ремонта завершают восстановительные работы в жилом доме на Днепропетровском переулке в Мариуполе. В пятиэтажном здании заменили системы отопления и электроснабжения и установили новые окна.

«Окончание ремонтно-восстановительных работ в очередном жилом многоквартирном доме в Мариуполе — это важный шаг в осуществлении задачи по возвращению людей к их привычной жизни», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

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Работы по восстановлению инфраструктуры в новых регионах России контролируют эксперты Управления технического надзора капитального ремонта Московской области.

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