Подмосковье 29 декабря 2023, 13:39 «Завершаем масштабную работу». Андрей Воробьев — о решении проблем обманутых дольщиков в 2023 году Андрей Воробьев рассказал о финальном этапе решении проблем обманутых дольщиков Пресс-служба губернатора Московской области

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Все проблемные жилые комплексы достроили и ввели в эксплуатацию в Подмосковье. Последние жители, пострадавшие от недобросовестных застройщиков, получают ключи от своих квартир. Губернатор Андрей Воробьев напомнил, как всего за три года в регионе восстановили права 117 тысяч обманутых дольщиков.

«В 2020 году на личной встрече Владимир Владимирович Путин мне задал прямой вопрос — когда Подмосковье решит эту сложнейшую проблему? И был определен срок — три года. Мы приложили максимум усилий, чтобы оправдать доверие президента и наших жителей. При поддержке федерального правительства, Фонда развития территорий и ДОМ.РФ Московская область завершает масштабную работу — это ключи для 101 тысячи дольщиков и компенсации для 16 тысяч человек», — рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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Для того, чтобы восстановить права дольщиков, Подмосковье использовало самые разнообразные механизмы. Многие дома достроили, где-то квартиры предоставляли инвесторы. Правительство региона помогало девелоперам получать технические условия, подводить инженерные сети и дороги.

Пресс-служба губернатора Московской области

Сейчас все проблемные жилые комплексы введены в эксплуатацию. Последние оставшиеся дольщики, дома которых достроили в конце декабря, получат ключи в январе. Компенсационные выплаты можно будет получить через ДОМ.РФ и банк ДОМ.РФ в течение трех лет.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — добавил губернатор.

Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области

Некоторые вопросы решаются в частном порядке. Так, дольщики ЖК «Центральный» в Одинцовском округе отказались от компенсации и попросили достроить их дом на улице Маршала Жукова. Правительство Подмосковья пошло навстречу жителям и привлекло двух инвесторов — ГК «Основа» и ГК ФСК. Работы возобновились в конце октября, сейчас готовность дома составляет уже 85%. В эксплуатацию его введут в феврале.

Пресс-служба губернатора Московской области

Не останется без внимания и проблема жителей, которые пострадали от действий мошенников. Речь о двойных продажах жилья или строительстве домов без официального разрешения. Московская область планирует помочь за счет привлечения внебюджетного финансирования. Дольщики смогут вернуть потраченные деньги, получив компенсации.

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