Подмосковье 06 марта 2024, 13:48 Заведующий стоматологической поликлиникой в Ногинске Илья Постников напомнил о важности онкоскрининга Пресс-служба НБ

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Жители Богородского округа смогут бесплатно пройти онкоскрининг полости рта в поликлинике в Ногинске. Процедура позволит увидеть опасные изменения и предотвратить развитие рака на начальной стадии.

Как рассказал заведующий стоматологической поликлиникой Илья Постников, рак полости рта составляет около 6% от всех онкозаболеваний. Средняя пятилетняя выживаемость составляет около 60%.

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«Главное условие успешного лечения — своевременная диагностика. И зачастую именно стоматолог становится первым специалистом, который обнаруживает признаки заболевания. За февраль 2024 года в стоматологической поликлинике Ногинской больницы было проведено 675 онкоскринингов полости рта пациентам. В результате у одного пациента было заподозрено злокачественное новообразование, направлен на дополнительную диагностику», — сказал он.

Диагностику стали чаще проводить в рамках регионального проекта «Стоматология: перезагрузка». Процедуру могут пройти все желающие старше 18 лет по полису ОМС.

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