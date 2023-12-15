15 декабря 2023, 09:00
Заваленную мусором контейнерную площадку в Лигачеве привели в нормативное состояние
В деревне Лигачево городского округа Химки на контейнерной площадке убрали навалы мусора. Этому поспособствовали инспекторы территориального отдела № 6 ГУСТ.
Они два раза проверили объект. Сначала они зафиксировали навалы, а затем с помощью камер нашли нарушителей, которые сбрасывали мусор из машин. В будущем их привлекут к ответственности.
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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.
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Химки
Мусор
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