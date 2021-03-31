«Затраты уже в программе». Назван следующий этап в истории обманутых дольщиков Подмосковья

В Московской области продолжается борьба с недобросовестными застройщиками. Еще недавно количество обманутых дольщиков достигало 108,5 тысячи. Сейчас их осталось около 40 тысяч, их не останется к 2023 году. Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что отдать людям ключи от квартир недостаточно. В истории обманутых дольщиков есть еще один этап.

По словам губернатора, президент поставил срок — решить проблему дольщиков до 2023 года. Уже к концу 2021-го их количество уменьшится до 19-20,5 тысячи.

«Очень помог президент. Он дал поддержку финансовую. Мы из регионального бюджета выделили большие деньги для того, чтобы выдать ключи, достроить объект. Мы это сделаем», — сказал Воробьев.

Однако жителям нужны не только квартиры, но и социальные объекты недалеко от дома: школы, детские сады, поликлиники.

Должен сказать, что до конца мы эту проблему не решаем, если быть до конца честными. Потому что следующий этап — мы должны построить школы, детские сады, поликлиники, которых там нет. И это тоже затраты, и это тоже в программе. Андрей Воробьев губернатор Московской области

«Мы не оставим жителей без очевидных для качества жизни социальных объектов. Поэтому у нас очень большая социальная программа. Это при том, что Подмосковье каждый год продолжает расти. И мы большие ресурсы вкладываем в инфраструктуру: социальную инфраструктуру, дорожную инфраструктуру», — подчеркнул Воробьев.

Глава региона отметил, что дольщики справедливо переживают и требуют максимально быстрого окончания строительства. И основная задача — не подвести их и выдать все ключи до 2023 года.

Большой спрос

В прошлом году жители московского региона оформили рекордное число ипотечных кредитов. Банки выдали почти 211 тысяч займов. Во многом это связано с программой льготной ипотеки.

«Мы видим большой спрос на недвижимость. Льготная ипотека, которая была введена по президентской инициативе, позволила очень многим людям квартиры приобрести», — рассказал Воробьев.

Благодаря программе жители могут купить недвижимость по ставке 6,5% годовых. Льгота предоставляется для покупки квартиры в новостройках. Совершить удачную сделку можно до 1 июля, но правительство обсуждает продление программы.