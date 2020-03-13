Заторы из мусора прямо на дороге появились близ поселка в Домодедовском округе. С ситуацией разбирается администрация

В Домодедовском округе люди негодуют в соцсетях — возле жилого поселка устроили настоящую свалку. Кучи мусора — на подъезде, вдоль дороги, у домов. Разбираться в ситуации к садовому товариществу «Мираж» отправилась съемочная группа «360».

«Утром я повез внуков в детский сад в Загорье. А тут вот прям на дороге были вот так кучек семь-восемь мусора! Именно на дороге. Все машины, кто ехал, никто не смог проехать», — говорит местный житель Владимир Леонтьев.

Источник фото: телеканал «360»

Кучи мусора грузовики вываливали просто на дорогу, которая ведет к жилым домам.

«Давайте посчитаем просто: автомобиль, который загружается, он получает 750 рублей за один куб. Автомобиль — 20 кубов. Мы получаем 14 тысяч рублей. Это за легальную утилизацию», — сказал председатель совета Национального экологического корпуса Тимур Усманов.

Источник фото: телеканал «360»

В этом и состоит мотив, ведь чтобы выкинуть мусор на дорогу, платить деньги не нужно. А если поймают за руку, как в этом случае, то штраф всего 2 тысячи рублей. Вопрос к законодателям — может, стоит наказывать нарушителей жестче?

«Задержаны 6 водителей, задержана техника. Поймали мы их здесь с поличным. По результатам проверки установлено, что все авто оформлены на юридическое лицо ООО „ТрансЭкоСервис“. И сданы физическим лицам в аренду», — рассказал начальник отдела агрокомплекса и экологии администрации г. о. Домодедово Федор Миронов.

Источник фото: телеканал «360»

Кстати, есть основания полагать, что эти отходы привезли в Домодедово из столицы.

«Мусор этот из города Москвы привезен, потому что у водителей мы изъяли мобильные телефоны, отсмотрели. У них в одном из мессенджеров организован чат, в котором они отчитываются, что вывезли, откуда и куда», — сказал начальник отдела агрокомплекса и экологии администрации г. о. Домодедово Федор Миронов.

«Эту проблему, конечно надо решать! Причем решать кардинально!» — призывает местный житель Владимир Леонтьев.

Это действительно серьезный звоночек — с экопреступниками нужно бороться. Жителям пообещали, что эти навалы мусора уберут к 1 мая.