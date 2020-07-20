Затонувший буксир подняли со дна в Красногорске

Частный буксир затонул в Красногорске 18 июля. Сейчас идут работы по подъему. Судно уже достали со дна. Теперь из него откачивают воду.

На реке Москва в Красногорске 18 июля затонуло частное судно. Его уже подняли наверх. Сейчас из буксира откачивают воду. На месте присутствуют представители Главного управления МЧС России по Московской области, территориального подразделения МЧС, администрации муниципалитета и спасатели.

«Кормовая часть уже выровнена, из носовой части вода откачана, сейчас производится откачка из трюмов машинного отделения. Ориентировочно работы планируется завершить к вечеру», — уточнил начальник отдела гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Красногорск Игорь Куркин.

В баках судна было почти 200 литров топлива. Часть попала в воду. Аварийно-спасательный отряд в день происшествия выставил боновые заграждения для предотвращения распространения эмульсионной пленки, которая попала на поверхность воды, после чего начата обработка сорбентом.

Средства на подъем выделил собственник судна.