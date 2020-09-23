Застройщику предписали снести дом в Одинцове, захваченный мигрантами

Жители подмосковного Одинцова пожаловались, что расселенный многоквартирный дом захватили мигранты. Администрация городского округа уже обратилась в правоохранительные органы с просьбой проверить законность их проживания в пятиэтажке.

Об этом «360» сообщили в пресс-службе администрации городского округа Одинцово. Там уточнили, что дом расселил инвестор — осталась одна частная квартира.

«Часть квартир принадлежит инвестору, а 17 — находятся в муниципальной собственности. Муниципальные квартиры расселены, никому для проживания не предоставлялись. Дом не был признан аварийным, поэтому запрета на проживание в нем людей нет», — подчеркнули в пресс-службе.

Со своей стороны администрация направила застройщику предписание о необходимости снести расселенный дом — в соответствии с инвест-контрактом. Также она обратилась в правоохранительные органы с просьбой проверить законность проживания граждан в этом здании.

Ранее «Царьград» сообщил о том, что расселенную пятиэтажку захватили мигранты. Из-за этого местные жители начали переживать за свою безопасность — из окон дома постоянно слышна ругань. Кроме того, оттуда летит мусор и доносятся звуки перестрелки.