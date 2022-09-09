Застройщиков из Подмосковья пригласили поучаствовать в конкурсе на лучший проект | 360°

Подмосковье 09 сентября 2022, 16:08 Поделиться Telegram

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Viber Застройщиков из Подмосковья пригласили поучаствовать в конкурсе на лучший проект

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Национальное объединение изыскателей и проектировщиков пригласило строительные компании и студентов профильных вузов принять участие в конкурсе на лучший проект.

Конкурс НОПРИЗ в прошлом году собрал 996 участников, среди которых были проекты из зарубежных стран, а также 574 студенческих работ. В этом году за победу приглашают побороться проектно-изыскательные и строительные компании, ведущих вузы России и представителей общественности.

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Проекты, которые можно предоставить на конкурс, должны быть реализованы после 2018 года. Участие в конкурсе бесплатное. Заявки будут принимать до 10 октября по адресу konkurs@nopriz.ru.

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