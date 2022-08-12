Застройщиков и проектировщиков Подмосковья поздравили с профессиональным праздником

С Днем строителя коллег и партнеров поздравила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Министр жилищной политики Подмосковья вручила благодарственные письма руководителям ведомств региона, представителям компаний застройщиков, проектировщикам и экономистам.

«Благодаря нашему с вами труду и профессионализму возводятся новые дома, создаются микрорайоны жилой комфортной застройки, строятся современные школы, детские сады, поликлиники, культурные и спортивные объекты. Мы вместе вносим весомый вклад в развитие Московской области! Желаю всем крепкого сибирского здоровья и радости от работы, которую мы делаем! С праздником!», — обратилась к собравшимся Инна Федотова.

Глава ведомства поблагодарила работников за активное участие и сотрудничество в создании сбалансированной жилой застройки, в строительстве объектов образования, в подготовке проектов и нормативно-правовых актов строительной отрасли, а также в разработке стандартов кластеров индивидуального жилищного строительства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об ускорении строительства в Подмосковье на 50%. С начала года в эксплуатацию ввели более 7,7 миллиона квадратных метров жилья.