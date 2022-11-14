Подмосковье 14 ноября 2022, 12:01 Застройщики смогут получить три услуги по одному заявлению в Подмосковье

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Застройщики Подмосковья смогут оформить сразу три услуги в рамках одного заявления. Так, вместе с градостроительным планом теперь можно получить заключение Роснедра об отсутствии полезных ископаемых под участком застройки, а также технические условия для системы «Безопасный регион». Об этом сообщили в Мособлархитектуре.

Глава ведомства Владислав Гордиенко рассказал, что работа по оптимизации разрешительных процедур для застройщиков продолжается в Подмосковье. Так, выдача градостроительного плана стала автоматической, а вместе с ним можно получить заключение Роснедр и технические условия на подключение к системе «Безопасный регион».

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«Это ощутимо поможет сократить трудозатраты и время при подготовке к проектированию заявителям, планирующим строительство за границами населенных пунктов», — отметил он.

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Технические условия на подключение к «Безопасному региону» нужны для размещения социальных объектов и жилых домов. Раньше его выдавали после получения заключения Роснедр. Теперь все это можно сделать быстро в рамках одной заявки.

Кроме того, теперь застройщики могут онлайн сгенерировать план земельного участка. Раньше для этого нужен был кадастровый инженер.

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