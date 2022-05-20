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    20 мая 2022, 13:50

    Застройщики смогут подключить видеокамеры на площадках через «Госуслуги» Подмосковья

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Процесс подключения видеонаблюдения упростили для застройщиков Московской области. Установка камер на площадках и их присоединение к системе «Безопасный регион» — обязательное условие.

    Застройщики смогут подключить видеокамеры на площадках через «Госуслуги» Подмосковья | Изображение 1

    Как отметила министр государственного управления региона Надежда Куртяник, теперь решить эти вопросы стало проще.

    Теперь застройщику достаточно согласовать проектную документацию на региональном портале госуслуг, а остальные услуги будут оказаны проактивно

    Надежда Куртяник.

    Раньше, чтобы подключить видеонаблюдение на площадке, требовалось пройти четыре этапа.

    После оптимизации застройщик получит технические условия и сертификат о ТУ уже проактивно. Согласование расстановки камер Мингосуправления запросит самостоятельно.

    Согласовать документацию для подключения камер и сетей связи к системе «Безопасный регион» необходимо на портале uslugi.mosreg.ru.

    Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область увеличит число видеокамер до 100 тысяч к концу года. Они заметно повлияли на снижение количества краж и преступлений.