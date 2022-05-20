Застройщики смогут подключить видеокамеры на площадках через «Госуслуги» Подмосковья

Процесс подключения видеонаблюдения упростили для застройщиков Московской области. Установка камер на площадках и их присоединение к системе «Безопасный регион» — обязательное условие.

Как отметила министр государственного управления региона Надежда Куртяник, теперь решить эти вопросы стало проще.

Теперь застройщику достаточно согласовать проектную документацию на региональном портале госуслуг, а остальные услуги будут оказаны проактивно Надежда Куртяник.

Раньше, чтобы подключить видеонаблюдение на площадке, требовалось пройти четыре этапа.

После оптимизации застройщик получит технические условия и сертификат о ТУ уже проактивно. Согласование расстановки камер Мингосуправления запросит самостоятельно.

Согласовать документацию для подключения камер и сетей связи к системе «Безопасный регион» необходимо на портале uslugi.mosreg.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область увеличит число видеокамер до 100 тысяч к концу года. Они заметно повлияли на снижение количества краж и преступлений.